FTSE 100-Titel Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Barclays von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Barclays eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Barclays-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 2,02 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 495,663 Barclays-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Barclays-Aktie auf 4,30 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 131,60 GBP wert. Aus 1 000 GBP wurden somit 2 131,60 GBP, was einer positiven Performance von 113,16 Prozent entspricht.

Insgesamt war Barclays zuletzt 57,13 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at