Barclays Aktie
WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658
|Barclays-Investment
|
11.11.2026 10:03:54
FTSE 100-Titel Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Barclays von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Barclays-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 2,02 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 495,663 Barclays-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Barclays-Aktie auf 4,30 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 131,60 GBP wert. Aus 1 000 GBP wurden somit 2 131,60 GBP, was einer positiven Performance von 113,16 Prozent entspricht.
Insgesamt war Barclays zuletzt 57,13 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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