FTSE 100-Titel Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Barclays von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Barclays-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem Barclays-Papier statt. Der Schlusskurs der Barclays-Anteile betrug an diesem Tag 1,94 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 5 143,504 Barclays-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 06.10.2026 auf 4,47 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 23 006,89 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 130,07 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Barclays eine Börsenbewertung in Höhe von 59,48 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at