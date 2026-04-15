FTSE 100-Titel Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Barclays-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Barclays-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Barclays-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 1,58 GBP. Wer vor 3 Jahren 1 000 GBP in die Barclays-Aktie investiert hat, hat nun 633,392 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Barclays-Papiers auf 4,43 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 805,61 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 180,56 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Barclays bezifferte sich zuletzt auf 59,56 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at