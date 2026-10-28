Barclays Aktie
WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658
|Lohnendes Barclays-Investment?
|
28.10.2026 10:03:56
FTSE 100-Titel Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Barclays-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Barclays-Anteilen via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Barclays-Anteile bei 1,29 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Barclays-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7 739,938 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.10.2026 32 666,41 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 4,22 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 226,66 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Barclays belief sich jüngst auf 56,22 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Barclays plc
|
09:29
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
28.10.26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 letztendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
28.10.26
|Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
28.10.26
|Minuszeichen in London: FTSE 100 gibt am Mittag nach (finanzen.at)
|
28.10.26
|Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
28.10.26
|FTSE 100-Titel Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Barclays-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
26.10.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 zum Ende des Montagshandels freundlich (finanzen.at)
|
26.10.26
|Zuversicht in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
Analysen zu Barclays plc
|23.10.26
|Barclays Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Barclays Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Barclays Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Barclays Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Barclays Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Barclays Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Barclays Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Barclays Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Barclays Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Barclays plc
|5,18
|1,09%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Zinsentscheid: ATX legt zu -- DAX deutlich im Plus -- Wall Street Verlustreich -- Asiens Börsen geben letztlich mehrheitlich ab - Nikkei stark
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich im Handel am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt notiert ebenso in der Gewinnzone. Die US-Börsen bewegen sich in der Verlustzone. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag uneinheitlich zu.