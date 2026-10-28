Barclays Aktie

Barclays für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658

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Lohnendes Barclays-Investment? 28.10.2026 10:03:56

FTSE 100-Titel Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Barclays-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Barclays-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Barclays-Anteilen via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Barclays-Anteile bei 1,29 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Barclays-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7 739,938 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.10.2026 32 666,41 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 4,22 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 226,66 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Barclays belief sich jüngst auf 56,22 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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