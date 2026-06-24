Barclays Aktie
WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658
|Profitable Barclays-Anlage?
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24.06.2026 10:03:49
FTSE 100-Titel Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Barclays von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden Barclays-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 1,54 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das Barclays-Papier investiert hätte, befänden sich nun 6 497,726 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 23.06.2026 33 235,87 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 5,12 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 232,36 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Barclays bezifferte sich zuletzt auf 69,64 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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