Barclays Aktie
WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658
|Barclays-Investmentbeispiel
|
25.11.2026 10:03:42
FTSE 100-Titel Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Barclays von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Barclays-Anteilen via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 1,42 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Barclays-Aktie investiert, befänden sich nun 70,602 Barclays-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 4,01 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 283,32 GBP wert. Mit einer Performance von +183,32 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Barclays erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 54,69 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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