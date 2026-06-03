Barclays Aktie
WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658
|Lukratives Barclays-Investment?
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03.06.2026 10:03:41
FTSE 100-Titel Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Barclays von vor einem Jahr abgeworfen
Barclays-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 3,29 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3 037,206 Barclays-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.06.2026 gerechnet (4,70 GBP), wäre das Investment nun 14 280,94 GBP wert. Das kommt einer Steigerung um 42,81 Prozent gleich.
Jüngst verzeichnete Barclays eine Marktkapitalisierung von 61,60 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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