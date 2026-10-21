Barclays Aktie
WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658
|Barclays-Investment im Blick
|
21.10.2026 10:03:28
FTSE 100-Titel Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Barclays von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit Barclays-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 3,64 GBP wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 GBP in die Barclays-Aktie investierten, hätten nun 274,537 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 149,90 GBP, da sich der Wert eines Barclays-Anteils am 20.10.2026 auf 4,19 GBP belief. Mit einer Performance von +14,99 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Barclays belief sich zuletzt auf 55,63 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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