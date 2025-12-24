FTSE 100-Titel Barclays-Aktie: So viel hätte eine Investition in Barclays von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Barclays-Investment verdienen können.

Vor 3 Jahren wurde das Barclays-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 1,58 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 633,955 Barclays-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 23.12.2025 auf 4,72 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 989,73 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 198,97 Prozent zugenommen.

Barclays wurde am Markt mit 64,85 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at