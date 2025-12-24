Barclays Aktie

Barclays für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658

Lohnende Barclays-Investition? 24.12.2025 10:03:46

FTSE 100-Titel Barclays-Aktie: So viel hätte eine Investition in Barclays von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Barclays-Investment verdienen können.

Vor 3 Jahren wurde das Barclays-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 1,58 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 633,955 Barclays-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 23.12.2025 auf 4,72 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 989,73 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 198,97 Prozent zugenommen.

Barclays wurde am Markt mit 64,85 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

07.04.25 Barclays Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.12.24 Barclays Outperform RBC Capital Markets
22.08.24 Barclays Buy Jefferies & Company Inc.
24.06.24 Barclays Buy Jefferies & Company Inc.
25.04.24 Barclays Buy UBS AG
21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 51
20.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.12.25 KW 51: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.12.25 KW 51: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Ruhe vor Weihnachten: ATX und DAX schlussendlich fester
Am Dienstag ging es am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt moderat aufwärts.
