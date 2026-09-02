Barclays Aktie
WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658
|Langfristige Investition
|
02.09.2026 10:03:27
FTSE 100-Titel Barclays-Aktie: So viel hätte eine Investition in Barclays von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurden Barclays-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 1,49 GBP wert. Investoren, die vor 3 Jahren 100 GBP in die Barclays-Aktie investierten, hätten nun 67,087 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 01.09.2026 326,11 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 4,86 GBP belief. Das entspricht einem Zuwachs um 226,11 Prozent.
Barclays war somit zuletzt am Markt 66,70 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
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