Barclays Aktie

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WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658

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Barclays-Investment 16.09.2026 10:03:41

FTSE 100-Titel Barclays-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Barclays-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Barclays-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 16.09.2016 wurde das Barclays-Papier via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Barclays-Papier an diesem Tag 1,65 GBP wert. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Barclays-Aktie investiert, befänden sich nun 6 071,645 Barclays-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 28 554,95 GBP, da sich der Wert einer Barclays-Aktie am 15.09.2026 auf 4,70 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 185,55 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Barclays belief sich jüngst auf 64,14 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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