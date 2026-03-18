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Barclays Aktie

Barclays für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658

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Rentables Barclays-Investment? 18.03.2026 10:04:50

FTSE 100-Titel Barclays-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Barclays von vor 3 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Barclays-Aktie gebracht.

Am 18.03.2023 wurde die Barclays-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 1,40 GBP wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 71,654 Barclays-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 282,14 GBP, da sich der Wert eines Barclays-Anteils am 17.03.2026 auf 3,94 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 182,14 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Barclays eine Marktkapitalisierung von 54,29 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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