Barclays Aktie
WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658
|Lohnendes Barclays-Investment?
|
15.07.2026 10:03:41
FTSE 100-Titel Barclays-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Barclays von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurde das Barclays-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 1,69 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Barclays-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5 905,279 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Barclays-Aktie auf 5,20 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 30 701,55 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 207,02 Prozent.
Der Börsenwert von Barclays belief sich jüngst auf 68,77 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Barclays plc
|
15.07.26
|FTSE 100-Titel Barclays-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Barclays von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
13.07.26
|Erste Schätzungen: Barclays stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
08.07.26
|FTSE 100-Wert Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Barclays-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
01.07.26