Barclays Aktie

Barclays für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658

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Lohnendes Barclays-Investment? 15.07.2026 10:03:41

FTSE 100-Titel Barclays-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Barclays von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Barclays eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurde das Barclays-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 1,69 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Barclays-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5 905,279 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Barclays-Aktie auf 5,20 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 30 701,55 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 207,02 Prozent.

Der Börsenwert von Barclays belief sich jüngst auf 68,77 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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