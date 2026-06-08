Barratt Developments Aktie
WKN: 859551 / ISIN: GB0000811801
|Barratt Developments-Anlage unter der Lupe
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08.06.2026 10:04:23
FTSE 100-Titel Barratt Developments-Aktie: So viel hätte eine Investition in Barratt Developments von vor 3 Jahren gekostet
Am 08.06.2023 wurden Barratt Developments-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Barratt Developments-Papier an diesem Tag bei 4,70 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in das Barratt Developments-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2 129,019 Barratt Developments-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 526,93 GBP, da sich der Wert eines Barratt Developments-Papiers am 05.06.2026 auf 2,60 GBP belief. Das entspricht einer Abnahme von 44,73 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Barratt Developments belief sich zuletzt auf 3,64 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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