Barratt Developments Aktie
WKN: 859551 / ISIN: GB0000811801
|Barratt Developments-Investition
|
31.08.2026 10:03:47
FTSE 100-Titel Barratt Developments-Aktie: So viel hätte eine Investition in Barratt Developments von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Barratt Developments-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Barratt Developments-Aktie betrug an diesem Tag 4,53 GBP. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 GBP in die Barratt Developments-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2 206,045 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 28.08.2026 7 019,63 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3,18 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 29,80 Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von Barratt Developments belief sich zuletzt auf 4,42 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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