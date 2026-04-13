FTSE 100-Titel Barratt Developments-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Barratt Developments-Investment von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Barratt Developments-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Barratt Developments-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 4,78 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 20,912 Barratt Developments-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 55,02 GBP, da sich der Wert einer Barratt Developments-Aktie am 10.04.2026 auf 2,63 GBP belief. Die Abnahme von 100 GBP zu 55,02 GBP entspricht einer negativen Performance von 44,98 Prozent.

Der Börsenwert von Barratt Developments belief sich zuletzt auf 3,70 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at