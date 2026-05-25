FTSE 100-Titel Barratt Developments-Aktie: So viel Verlust hätte ein Barratt Developments-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem Barratt Developments-Papier statt. Zum Handelsende stand die Barratt Developments-Aktie an diesem Tag bei 5,98 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 16,736 Barratt Developments-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 42,63 GBP, da sich der Wert eines Barratt Developments-Anteils am 22.05.2026 auf 2,55 GBP belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 57,37 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Barratt Developments einen Börsenwert von 3,57 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at