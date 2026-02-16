FTSE 100-Titel Barratt Developments-Aktie: So viel Verlust hätte ein Barratt Developments-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Barratt Developments-Aktie Investoren gebracht.

Am 16.02.2023 wurden Barratt Developments-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 4,67 GBP wert. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 GBP in die Barratt Developments-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 214,041 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 3,89 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 832,41 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 16,76 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Barratt Developments belief sich zuletzt auf 5,48 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at