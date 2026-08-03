Barratt Developments Aktie
WKN: 859551 / ISIN: GB0000811801
|Rentable Barratt Developments-Anlage?
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03.08.2026 10:03:45
FTSE 100-Titel Barratt Developments-Aktie: So viel Verlust hätte ein Barratt Developments-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Barratt Developments-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Barratt Developments-Aktie betrug an diesem Tag 4,55 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Barratt Developments-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 219,829 Barratt Developments-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 644,76 GBP, da sich der Wert einer Barratt Developments-Aktie am 31.07.2026 auf 2,93 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments -35,52 Prozent.
Barratt Developments war somit zuletzt am Markt 4,10 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Barratt Developments PLC
|3,56
|3,49%