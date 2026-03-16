Barratt Developments Aktie
WKN: 859551 / ISIN: GB0000811801
|Rentables Barratt Developments-Investment?
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16.03.2026 10:04:12
FTSE 100-Titel Barratt Developments-Aktie: So viel Verlust hätte ein Barratt Developments-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 16.03.2023 wurde das Barratt Developments-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 4,39 GBP. Wer vor 3 Jahren 10 000 GBP in die Barratt Developments-Aktie investiert hat, hat nun 2 277,904 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 583,14 GBP, da sich der Wert einer Barratt Developments-Aktie am 13.03.2026 auf 2,89 GBP belief. Das entspricht einem Minus von 34,17 Prozent.
Der Börsenwert von Barratt Developments belief sich jüngst auf 4,08 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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