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Barratt Developments Aktie

Barratt Developments für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 859551 / ISIN: GB0000811801

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Barratt Developments-Investmentbeispiel 30.03.2026 10:03:40

FTSE 100-Titel Barratt Developments-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Barratt Developments von vor 10 Jahren bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Barratt Developments-Einstiegs gewesen.

Barratt Developments-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 5,71 GBP. Bei einem Barratt Developments-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 175,285 Barratt Developments-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 27.03.2026 448,20 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 2,56 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 55,18 Prozent abgenommen.

Zuletzt verbuchte Barratt Developments einen Börsenwert von 3,60 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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