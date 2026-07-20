FTSE 100-Titel Barratt Developments-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Barratt Developments von vor 10 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Barratt Developments-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem Barratt Developments-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 4,22 GBP. Bei einem Barratt Developments-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2 371,917 Barratt Developments-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.07.2026 6 956,83 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 2,93 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 30,43 Prozent verkleinert.

Barratt Developments markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,11 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at