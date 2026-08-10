Barratt Developments Aktie

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WKN: 859551 / ISIN: GB0000811801

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Lukratives Barratt Developments-Investment? 10.08.2026 10:03:54

FTSE 100-Titel Barratt Developments-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Barratt Developments von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Barratt Developments eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Barratt Developments-Papier via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 7,17 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die Barratt Developments-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 394,914 Barratt Developments-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 07.08.2026 auf 3,24 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 513,94 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 54,86 Prozent verringert.

Barratt Developments wurde am Markt mit 4,51 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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