Barratt Developments Aktie
WKN: 859551 / ISIN: GB0000811801
|Profitabler Barratt Developments-Einstieg?
|
23.02.2026 10:04:23
FTSE 100-Titel Barratt Developments-Aktie: So viel Verlust hätte eine Barratt Developments-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Barratt Developments-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 6,82 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1 466,609 Barratt Developments-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 549,65 GBP, da sich der Wert eines Barratt Developments-Papiers am 20.02.2026 auf 3,78 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 44,50 Prozent verringert.
Barratt Developments wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,33 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
