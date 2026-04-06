FTSE 100-Titel Barratt Developments-Aktie: So viel Verlust hätte eine Barratt Developments-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Barratt Developments eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 1 Jahr wurden Barratt Developments-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Barratt Developments-Papier 4,07 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Barratt Developments-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2 458,815 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Barratt Developments-Papiers auf 2,60 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 383,08 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 36,17 Prozent abgenommen.

Barratt Developments war somit zuletzt am Markt 3,66 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at