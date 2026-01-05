Barratt Developments Aktie

WKN: 859551 / ISIN: GB0000811801

Performance im Blick 05.01.2026 10:03:53

FTSE 100-Titel Barratt Developments-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Barratt Developments von vor 10 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Barratt Developments-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 10 Jahren wurde das Barratt Developments-Papier via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Barratt Developments-Papier an diesem Tag bei 6,18 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 161,812 Barratt Developments-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Barratt Developments-Aktie auf 3,79 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 613,27 GBP wert. Das entspricht einem Schwund von 38,67 Prozent.

Insgesamt war Barratt Developments zuletzt 5,35 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

