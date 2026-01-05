Barratt Developments Aktie
WKN: 859551 / ISIN: GB0000811801
|Performance im Blick
|
05.01.2026 10:03:53
FTSE 100-Titel Barratt Developments-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Barratt Developments von vor 10 Jahren bedeutet
Vor 10 Jahren wurde das Barratt Developments-Papier via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Barratt Developments-Papier an diesem Tag bei 6,18 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 161,812 Barratt Developments-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Barratt Developments-Aktie auf 3,79 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 613,27 GBP wert. Das entspricht einem Schwund von 38,67 Prozent.
Insgesamt war Barratt Developments zuletzt 5,35 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
