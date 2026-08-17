FTSE 100-Titel Barratt Developments-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Barratt Developments von vor 10 Jahren angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Barratt Developments-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Barratt Developments-Papier via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 4,48 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 22,311 Barratt Developments-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Barratt Developments-Papiers auf 3,26 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 72,80 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 27,20 Prozent verringert.

Barratt Developments war somit zuletzt am Markt 4,54 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at