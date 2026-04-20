FTSE 100-Titel Barratt Developments-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Barratt Developments von vor 5 Jahren angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Barratt Developments-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde die Barratt Developments-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 7,73 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 129,433 Barratt Developments-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 361,25 GBP, da sich der Wert einer Barratt Developments-Aktie am 17.04.2026 auf 2,79 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 63,88 Prozent verringert.

Der Marktwert von Barratt Developments betrug jüngst 3,92 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at