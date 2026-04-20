Barratt Developments Aktie
WKN: 859551 / ISIN: GB0000811801
|Lohnender Barratt Developments-Einstieg?
|
20.04.2026 10:03:41
FTSE 100-Titel Barratt Developments-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Barratt Developments von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren wurde die Barratt Developments-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 7,73 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 129,433 Barratt Developments-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 361,25 GBP, da sich der Wert einer Barratt Developments-Aktie am 17.04.2026 auf 2,79 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 63,88 Prozent verringert.
Der Marktwert von Barratt Developments betrug jüngst 3,92 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Barratt Developments PLC
|
10:03
|FTSE 100-Titel Barratt Developments-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Barratt Developments von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
15.04.26
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 schlussendlich in Rot (finanzen.at)
|
15.04.26
|Aufschläge in London: FTSE 100 zum Start des Mittwochshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
13.04.26
|Schwacher Handel in London: FTSE 100 gibt am Montagnachmittag nach (finanzen.at)
|
13.04.26
|FTSE 100-Titel Barratt Developments-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Barratt Developments-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
07.04.26
|Handel in London: FTSE 100 zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
06.04.26
|FTSE 100-Titel Barratt Developments-Aktie: So viel Verlust hätte eine Barratt Developments-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
02.04.26
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 liegt im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Barratt Developments PLC
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Barratt Developments PLC
|3,10
|-2,52%