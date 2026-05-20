BAT Aktie
WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804
|Langfristige Investition
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20.05.2026 10:04:25
FTSE 100-Titel BAT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAT von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der BAT-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 26,67 GBP. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 375,023 BAT-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 18 379,90 GBP, da sich der Wert eines BAT-Papiers am 19.05.2026 auf 49,01 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 83,80 Prozent angewachsen.
BAT erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 106,78 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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