BAT Aktie

BAT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804

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BAT-Anlage unter der Lupe 27.05.2026 10:03:35

FTSE 100-Titel BAT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAT von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BAT-Aktie Investoren gebracht.

Am 27.05.2021 wurden BAT-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 27,60 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die BAT-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,624 BAT-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 26.05.2026 auf 48,20 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 174,67 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 74,67 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von BAT bezifferte sich zuletzt auf 105,76 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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