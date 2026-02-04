BAT Aktie

WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804

FTSE 100-Titel BAT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAT von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in BAT-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit BAT-Anteilen statt. Der Schlusskurs des BAT-Papiers betrug an diesem Tag 26,77 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in BAT-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 373,622 BAT-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 03.02.2026 auf 45,06 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 835,42 GBP wert. Das entspricht einem Anstieg um 68,35 Prozent.

BAT markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 96,17 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

