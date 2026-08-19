BAT Aktie
WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804
|BAT-Anlage
|
19.08.2026 10:03:37
FTSE 100-Titel BAT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAT von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde die BAT-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 26,77 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,735 BAT-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 154,90 GBP, da sich der Wert eines BAT-Papiers am 18.08.2026 auf 41,47 GBP belief. Mit einer Performance von +54,90 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete BAT eine Marktkapitalisierung von 89,22 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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