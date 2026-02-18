BAT Aktie

BAT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804

BAT-Anlage 18.02.2026 10:04:02

FTSE 100-Titel BAT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAT von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in BAT eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 18.02.2025 wurde die BAT-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 30,25 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 33,058 BAT-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des BAT-Papiers auf 43,24 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 429,42 GBP wert. Aus 1 000 GBP wurden somit 1 429,42 GBP, was einer positiven Performance von 42,94 Prozent entspricht.

Alle BAT-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 93,31 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

07:49 BAT Overweight Barclays Capital
17.02.26 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
12.02.26 BAT Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.02.26 BAT Underperform RBC Capital Markets
12.02.26 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
