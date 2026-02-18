BAT Aktie
WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804
|BAT-Anlage
|
18.02.2026 10:04:02
FTSE 100-Titel BAT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAT von vor einem Jahr eingebracht
Am 18.02.2025 wurde die BAT-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 30,25 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 33,058 BAT-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des BAT-Papiers auf 43,24 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 429,42 GBP wert. Aus 1 000 GBP wurden somit 1 429,42 GBP, was einer positiven Performance von 42,94 Prozent entspricht.
Alle BAT-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 93,31 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)
|07:49
|BAT Overweight
|Barclays Capital
|17.02.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|12.02.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:49
|BAT Overweight
|Barclays Capital
|17.02.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|12.02.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:49
|BAT Overweight
|Barclays Capital
|17.02.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|15.12.25
|BAT Overweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|09.12.25
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|09.12.25
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|17.09.25
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|02.09.25
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|12.02.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
