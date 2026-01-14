BAT Aktie

BAT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance unter der Lupe 14.01.2026 10:03:57

FTSE 100-Titel BAT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BAT-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in BAT-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem BAT-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 36,40 GBP wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 274,763 BAT-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.01.2026 gerechnet (42,05 GBP), wäre die Investition nun 11 553,78 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 15,54 Prozent.

BAT erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 89,39 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)

mehr Nachrichten