BAT Aktie
WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804
|Performance unter der Lupe
|
14.01.2026 10:03:57
FTSE 100-Titel BAT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BAT-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem BAT-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 36,40 GBP wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 274,763 BAT-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.01.2026 gerechnet (42,05 GBP), wäre die Investition nun 11 553,78 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 15,54 Prozent.
BAT erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 89,39 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)
|
12:27
|Handel in Europa: STOXX 50 klettert mittags (finanzen.at)
|
09:29
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Start mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
14.01.26
|Gute Stimmung in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 steigen (finanzen.at)
|
14.01.26
|FTSE 100-Titel BAT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BAT-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
13.01.26