BAT Aktie
WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804
|Langfristige Anlage
|
24.06.2026 10:03:49
FTSE 100-Titel BAT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BAT-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der BAT-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der BAT-Aktie betrug an diesem Tag 27,73 GBP. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 GBP in die BAT-Aktie investierten, hätten nun 36,056 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 653,17 GBP, da sich der Wert eines BAT-Papiers am 23.06.2026 auf 45,85 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 65,32 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete BAT eine Marktkapitalisierung von 96,24 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)
|
10:03
|FTSE 100-Titel BAT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BAT-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
23.06.26
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 schließt im Minus (finanzen.at)
|
23.06.26
|LSE-Handel FTSE 100 liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
23.06.26
|Verluste in Europa: STOXX 50 verbucht nachmittags Abschläge (finanzen.at)
|
23.06.26
|Verluste in London: FTSE 100 am Dienstagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
23.06.26
|Verluste in London: FTSE 100 verliert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
23.06.26
|STOXX-Handel STOXX 50 sackt zum Start des Dienstagshandels ab (finanzen.at)
|
22.06.26
|Handel in Europa: STOXX 50 beendet die Montagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)
|09.06.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.06.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.06.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|26.05.26
|BAT Overweight
|Barclays Capital
|15.05.26
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.06.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.06.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.06.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|26.05.26
|BAT Overweight
|Barclays Capital
|15.05.26
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.06.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.06.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.05.26
|BAT Overweight
|Barclays Capital
|15.04.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.03.26
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|24.02.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|12.02.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|09.12.25
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|15.05.26
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.03.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.02.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BAT PLC (British American Tobacco)
|53,96
|1,28%