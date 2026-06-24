BAT Aktie

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WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804

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Langfristige Anlage 24.06.2026 10:03:49

FTSE 100-Titel BAT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BAT-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in BAT-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der BAT-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der BAT-Aktie betrug an diesem Tag 27,73 GBP. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 GBP in die BAT-Aktie investierten, hätten nun 36,056 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 653,17 GBP, da sich der Wert eines BAT-Papiers am 23.06.2026 auf 45,85 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 65,32 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete BAT eine Marktkapitalisierung von 96,24 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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