FTSE 100-Titel BAT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BAT von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in BAT-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden BAT-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 27,35 GBP wert. Wer vor 5 Jahren 10 000 GBP in die BAT-Aktie investiert hat, hat nun 365,631 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 21.07.2026 auf 46,05 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 837,29 GBP wert. Mit einer Performance von +68,37 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der BAT-Wert an der Börse wurde auf 100,77 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at