Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BAT-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem BAT-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 43,60 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die BAT-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 22,938 BAT-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 17.11.2026 auf 45,24 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 037,73 GBP wert. Damit wäre die Investition um 3,77 Prozent gestiegen.

Insgesamt war BAT zuletzt 101,24 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at