BAT Aktie
WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804
|Performance unter der Lupe
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22.04.2026 10:03:49
FTSE 100-Titel BAT-Aktie: So viel hätte eine Investition in BAT von vor 3 Jahren abgeworfen
BAT-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 29,21 GBP. Bei einem BAT-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 34,235 BAT-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 21.04.2026 auf 41,11 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 407,39 GBP wert. Mit einer Performance von +40,74 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
BAT markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 91,69 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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