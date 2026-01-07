BAT Aktie
WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804
|BAT-Anlage
|
07.01.2026 10:03:58
FTSE 100-Titel BAT-Aktie: So viel hätte eine Investition in BAT von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurden BAT-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das BAT-Papier an diesem Tag 28,00 GBP wert. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die BAT-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 35,714 BAT-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der BAT-Aktie auf 40,36 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 441,43 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 44,14 Prozent vermehrt.
BAT wurde am Markt mit 88,35 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)
Aktien in diesem Artikel
|BAT PLC (British American Tobacco)
|46,10
|-0,22%