BAT Aktie

WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804

News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
Unternehmen
Termine
Profil
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
Aktion
Portfolio
Watchlist
BAT-Anlage 07.01.2026 10:03:58

FTSE 100-Titel BAT-Aktie: So viel hätte eine Investition in BAT von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren BAT-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurden BAT-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das BAT-Papier an diesem Tag 28,00 GBP wert. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die BAT-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 35,714 BAT-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der BAT-Aktie auf 40,36 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 441,43 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 44,14 Prozent vermehrt.

BAT wurde am Markt mit 88,35 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)

Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)

15.12.25 BAT Overweight Barclays Capital
10.12.25 BAT Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.12.25 BAT Buy Deutsche Bank AG
10.12.25 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
09.12.25 BAT Underperform RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel

BAT PLC (British American Tobacco) 46,10 -0,22% BAT PLC (British American Tobacco)

