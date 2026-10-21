FTSE 100-Titel BAT-Aktie: So viel Verlust hätte ein BAT-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen BAT-Investment verlieren können.

Vor 10 Jahren wurde die BAT-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen BAT-Anteile an diesem Tag bei 46,66 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die BAT-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,143 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des BAT-Papiers auf 44,19 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 94,71 GBP wert. Die Abnahme von 100 GBP zu 94,71 GBP entspricht einer negativen Performance von 5,29 Prozent.

BAT erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 95,41 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at