FTSE 100-Titel BAT-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in BAT bedeutet

Am 16.08.2020 wurde die BAT-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 25,26 GBP wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 GBP in die BAT-Aktie investierten, hätten nun 395,883 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 25,00 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 9 897,07 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 1,03 Prozent eingebüßt.

BAT wurde am Markt mit 56,91 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at