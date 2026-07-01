BAT Aktie

BAT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804

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Rentable BAT-Investition? 01.07.2026 10:04:13

FTSE 100-Titel BAT-Aktie: So viel Verlust hätte eine BAT-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in BAT-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 10 Jahren wurden BAT-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 48,79 GBP. Wer vor 10 Jahren 10 000 GBP in die BAT-Aktie investiert hat, hat nun 204,960 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 30.06.2026 auf 46,77 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 585,98 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 4,14 Prozent verringert.

Der Börsenwert von BAT belief sich jüngst auf 102,10 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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