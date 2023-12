FTSE 100-Titel BAT-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem n Investment in BAT von vor 5 Jahren angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die BAT-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der BAT-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 27,02 GBP. Bei einem BAT-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 37,016 BAT-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen BAT-Aktien wären am 12.12.2023 849,16 GBP wert, da der Schlussstand 22,94 GBP betrug. Damit wäre die Investition um 15,08 Prozent gesunken.

BAT wurde am Markt mit 51,13 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at