Beazley Aktie

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WKN DE: A2AF7G / ISIN: GB00BYQ0JC66

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Frühes Investment 22.09.2026 10:03:35

FTSE 100-Titel Beazley-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Beazley-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Beazley-Einstiegs gewesen.

Vor 10 Jahren wurden Beazley-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 3,99 GBP wert. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 250,815 Beazley-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 21.09.2026 auf 13,06 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 275,65 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 227,56 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Beazley belief sich zuletzt auf 7,77 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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