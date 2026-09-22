Beazley Aktie
WKN DE: A2AF7G / ISIN: GB00BYQ0JC66
|Frühes Investment
|
22.09.2026 10:03:35
FTSE 100-Titel Beazley-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Beazley-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden Beazley-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 3,99 GBP wert. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 250,815 Beazley-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 21.09.2026 auf 13,06 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 275,65 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 227,56 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Beazley belief sich zuletzt auf 7,77 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu Beazley PLC
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10:03
|FTSE 100-Titel Beazley-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Beazley-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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21.09.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Beazley plc (EQS Group)
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18.09.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Beazley plc (EQS Group)
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17.09.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Beazley plc (EQS Group)
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16.09.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Beazley plc (EQS Group)
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15.09.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Beazley plc (EQS Group)
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15.09.26
|FTSE 100-Titel Beazley-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Beazley von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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14.09.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Beazley plc (EQS Group)
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|Beazley PLC
|15,24
|0,07%