FTSE 100-Titel Beazley-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Beazley-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Beazley-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 27.01.2023 wurde die Beazley-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Beazley-Aktie an diesem Tag 6,65 GBP wert. Wenn man vor 3 Jahren 100 GBP in die Beazley-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 15,038 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Beazley-Papiers auf 11,40 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 171,43 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 71,43 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Beazley bezifferte sich zuletzt auf 6,78 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at