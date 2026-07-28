Beazley Aktie
WKN DE: A2AF7G / ISIN: GB00BYQ0JC66
|Profitable Beazley-Investition?
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28.07.2026 10:03:44
FTSE 100-Titel Beazley-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Beazley von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde die Beazley-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Beazley-Anteile bei 3,96 GBP. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 GBP in die Beazley-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2 522,704 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 12,96 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 32 694,25 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 226,94 Prozent angewachsen.
Zuletzt verbuchte Beazley einen Börsenwert von 7,64 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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