WKN DE: A2AF7G / ISIN: GB00BYQ0JC66

Frühes Investment 10.03.2026 10:03:35

FTSE 100-Titel Beazley-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Beazley von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Beazley-Aktie Anlegern gebracht.

Beazley-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 3,40 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 29,386 Beazley-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 12,88 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 378,49 GBP wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 278,49 Prozent gesteigert.

Beazley war somit zuletzt am Markt 7,59 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

