FTSE 100-Titel Beazley-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Beazley von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Beazley-Aktie gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das Beazley-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Beazley-Anteile an diesem Tag 3,98 GBP wert. Bei einem Beazley-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 25,109 Beazley-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 14.09.2026 327,54 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 13,05 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 227,54 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Beazley einen Börsenwert von 7,77 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at