Beazley Aktie
WKN DE: A2AF7G / ISIN: GB00BYQ0JC66
|Beazley-Investment im Blick
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25.08.2026 10:03:37
FTSE 100-Titel Beazley-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Beazley-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Am 25.08.2016 wurde die Beazley-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Beazley-Aktie betrug an diesem Tag 3,93 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Beazley-Aktie investiert, befänden sich nun 25,445 Beazley-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Beazley-Papiere wären am 24.08.2026 329,77 GBP wert, da der Schlussstand 12,96 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 229,77 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Beazley eine Börsenbewertung in Höhe von 7,71 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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