Beazley Aktie
WKN DE: A2AF7G / ISIN: GB00BYQ0JC66
|Hochrechnung
|
09.06.2026 10:04:08
FTSE 100-Titel Beazley-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Beazley-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Beazley-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 9,64 GBP. Bei einem Beazley-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 103,734 Beazley-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 330,39 GBP, da sich der Wert eines Beazley-Anteils am 08.06.2026 auf 12,83 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 33,04 Prozent erhöht.
Der Marktwert von Beazley betrug jüngst 7,58 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Beazley PLC
|
10:04
|FTSE 100-Titel Beazley-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Beazley-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
08.06.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Beazley plc (EQS Group)
|
05.06.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Beazley plc (EQS Group)
|
04.06.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Beazley plc (EQS Group)
|
03.06.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Beazley plc (EQS Group)
|
02.06.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Beazley plc (EQS Group)
|
02.06.26
|FTSE 100-Titel Beazley-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Beazley von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
01.06.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Beazley plc (EQS Group)