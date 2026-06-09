FTSE 100-Titel Beazley-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Beazley-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Beazley-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Beazley-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 9,64 GBP. Bei einem Beazley-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 103,734 Beazley-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 330,39 GBP, da sich der Wert eines Beazley-Anteils am 08.06.2026 auf 12,83 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 33,04 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Beazley betrug jüngst 7,58 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at